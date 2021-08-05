К 2030 году 50% автомобилей на рынке США должны составить машины с электродвигателями

К 2030 году 50% продаваемых в США автомобилей должны быть машинами с электродвигателями - такую цель ставит перед собой администрация президента Джо Байдена. Как говорится в распространенной в четверг Белым домом пояснительной записке, президент подпишет в этот день исполнительный указ с изложением мер, направленных на достижение этой цели.

В частности, будут разработаны новые стандарты эффективности использования топлива, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и препятствовать дальнейшему изменению климата на планете. Другие меры будут направлены на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

"Глобальный рынок переходит к электромобилям и использованию их потенциала, чтобы сберечь семьям деньги, уменьшить загрязнение окружающей среды и сделать чище воздух, которым мы дышим,- отмечается в записке Белого дома.- Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями. Президент считает, что для США пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций".

Фото: jplife.ru