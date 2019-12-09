К 2023 году объем добычи нефти в Казахстане достигнет 100 млн тонн

Казахстан наращивает нефтедобычу. По итогам года планируется добыть 90 с половиной млн тонн черного золота. При этом большая часть приходится на три крупных проекта - это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Уже к 2023 году объем добычи нефти достигнет 100 млн тонн, в основном за счёт будущего расширения месторождения Тенгиз. Проект обойдется почти в 37 млрд долларов. Он позволит увеличить производство нефти на 12 млн тонн в год. На остальных месторождениях прогнозируется естественное снижение добычи.