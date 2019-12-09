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24.kz
24.kz
09.12.2019

К 2023 году объем добычи нефти в Казахстане достигнет 100 млн тонн

Казахстан наращивает нефтедобычу. По итогам года планируется добыть 90 с половиной млн тонн черного золота. При этом большая часть приходится на три крупных проекта - это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. 

Уже к 2023 году объем добычи нефти достигнет 100 млн тонн, в основном за счёт будущего расширения месторождения Тенгиз. Проект обойдется почти в 37 млрд долларов. Он позволит увеличить производство нефти на 12 млн тонн в год. На остальных месторождениях прогнозируется естественное снижение добычи. 

Асет Магауов, вице-министр энергетики РК: - За январь-ноябрь 2019 года, предварительно, выполнение плана добычи составляет 82,5 млн тонн нефти – это 101,8% к плану за 11 месяцев. Годовой план у нас составляет 89 млн тонн. По предварительным прогнозам, мы его перевыполним. Ожидается исполнение на уровне 90,5 млн тонн. Это примерно 100,2% к уровню прошлого года.

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