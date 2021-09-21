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Во вторник, в 8:48

JP Morgan запустил цифровой банкинг в Великобритании

JP Morgan запустил цифровой банкинг в Великобритании

Финкомпания будет предоставлять услуги исключительно в цифровом формате.

Финкомпания будет предоставлять услуги исключительно в цифровом формате. Первоначально необанк JP планирует предлагать открытие клиентских счетов с программой бонусных вознаграждений, а в дальнейшем его сервис распространится на такие сферы финансового рынка, как индивидуальное кредитование, инвестиции и ипотечные кредиты.

Саноке Вишванатан, глава международного потребительского подразделения JPMorgan, сообщил, что банк готов потратить несколько сотен миллионов долларов, чтобы цифровое подразделение Chase заняло в Великобритании лидирующую позицию. Если цель будет достигнута, необанк появится и в других странах Европы и Латинской Америки.

Следует отметить, что подразделение цифрового банкинга от JP Morgan создавалось при поддержке финтех-компании Nutmeg, при этом контракт обошелся JP в 700 млн фунтов стерлингов. Предполагается, что  наиболее серьезными конкурентами Chase на британском рынке станут цифровой финтех-сервис Marcus от финансовой компании Goldman Sachs и финтех-стартап Revolut.

Ранее мы сообщали о том, что JP Morgan Merchant Services начал обрабатывать платежи по кредитным картам в США для подразделения B2B компании Alibaba. JP Morgan будет работать с Alipay Ant с целью обслуживания клиентских платежей при помощи кредитных карт по сделкам, осуществляемым на торговой площадке Alibaba.com.

Фото: marketwatch.com

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