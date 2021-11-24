JP Morgan становится самым системно важным банком в мире

Быть включенным в список означает иметь дополнительный капитал и подвергаться более строгому надзору, чтобы избежать повторения мирового финансового кризиса 2008 года. Напомним, 15 сентября 2008 года о своем банкротстве объявил один из крупнейших инвестиционных банков США — Lehman Brothers. Следом за ним прекратили существование ряд других ведущих финансовых организаций Соединенных Штатов. К концу 2008 года кризис затронул большинство стран мира. Обвал экономики усугубил ситуацию с выплатой кредитов и значительно ухудшил материальное положение сотен миллионов людей.

На практике кредиторы обычно имеют запасы капитала, которые уже превышают требования FSB.

30 банков разделены на четыре «корзины» в порядке их системности, взаимосвязанности и сложности, при этом JP Morgan теперь находится в более высокой корзине, чем его ближайшие коллеги.

В прошлом году JPMorgan разделил самую высокую корзину с HSBC и Citigroup, но теперь банк абсолютно один к корзине на уровень выше, которая была пустой. JP Morgan был самым системным банком в мире в 2019 году.

BNP Paribas и Goldman Sachs также поднялись на одну ступеньку выше.

Фото: bitnovosti.com