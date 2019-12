Jýsan Bank заключил договор купли-продажи 55,5 млн акций ПАО "Плюс Банк"

АО "First Heartland Jýsan Bank" (Алматы) сообщило KASE о том, что "6 декабря 2019 года между АО "First Heartland Jýsan Bank" и ПАО "Плюс Банк" – лицом, связанным с АО "First Heartland Jýsan Bank" особыми отношениями, заключен договор купли-продажи акций ПАО "Плюс Банк" в количестве 55 531 000 ... штук (цена приобретения 13,83 ... рублей за каждую акцию) на сумму 767 993 730 … рублей".