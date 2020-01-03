Jýsan Bank вышел в прибыль по итогам 11 месяцев года

Jýsan Bank вышел в прибыль по результатам деятельности за 11 месяцев 2019 года, которая превысила 26 млрд тенге. Соответствующие аналитические данные были опубликованы на сайте Национального банка РК.



Положительный финансовый результат по итогам 11 месяцев 2019 года сложился благодаря оптимизации расходов, росту доходов, а также переоценке качества кредитного портфеля.



«На протяжении последних девяти месяцев эффективность банка была значительно улучшена – оптимизированы расходы с одновременным повышением доходов, – прокомментировал финансовые результаты Айбек Кайып, председатель правления Jýsan Bank. – Параллельно проводились мероприятия по оценке качества кредитного портфеля и залогового обеспечения, а также по возврату проблемных займов, что позволило снизить размер резервов и улучшить показатели прибыли».



Повышению доходов банка будет способствовать дальнейшее внедрение новых технологических решений и продуктов, сокращение издержек, ускорение качества и времени принятия решений. Работа по улучшению качества кредитного портфеля продолжается, усилится блок по возврату проблемной задолженности.