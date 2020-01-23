Jýsan Bank объявил предварительные итоги деятельности за 2019 год

Jýsan Bank по предварительным результатам закончил 2019 финансовый год с прибылью в размере 35 млрд тенге и вышел на второе место по размеру собственного капитала среди казахстанских БВУ.

Собственный капитал Jýsan Bank на начало 2020 года составил 344 млрд тенге, увеличившись с начала года на 60%. Это второй по размеру показатель среди казахстанского банковского сектора, на Jýsan Bank приходится около 9,3% собственного капитала среди БВУ. На начало 2019 года размер собственного капитала банка находился на уровне около 215 млрд тенге.

«Данные положительные результаты были достигнуты благодаря активной работе нового менеджмента банка в прошедшем году. Мы оптимизировали бизнес-процессы, объединились с First Heartland Bank, запустили мобильный банкинг и успешно вывели на рынок новые карточные продукты. Была также проделана большая работа по оздоровлению кредитного портфеля. В результате мы смогли уже в четвертом квартале 2019 года выйти на прибыль в 35 млрд тенге и снизить провизии, которые к концу года составили 71%», – прокомментировал итоги деятельности Айбек Кайып, председатель правления Jýsan Bank.

Активы банка на 1 января 2020 года составили 1 330 млрд тенге. Коэффициент текущей ликвидности (k4) на начало 2020 года находится на уровне 7,133, при нормативе регулятора 0,3. Таким образом текущие показатели ликвидности превышают минимальные требования в 23 раза, что является самым высоким показателем среди крупнейших десяти банков Казахстана.

«Высокие показатели запаса ликвидности и достаточности собственного капитала демонстрируют устойчивость и надёжность Jýsan Bank, а также его потенциал в улучшении рыночных позиций, наращивании доли рынка и здорового роста портфеля», – заключил г-н Кайып.

Ссудный портфель банка на начало 2020 года находится на уровне 846 млрд тенге, а общий размер провизий составил 603 млрд тенге (71%), что почти в два раза перекрывает текущий NPL в 326 млрд тенге (38% портфеля).

Вклады клиентов по итогам года составили 649 млрд тенге, из них 230 млрд тенге приходится на компании и 419 млрд на физических лиц.

Приведенные значения являются предварительными и основаны на результатах неаудированной финансовой отчётности по итогам деятельности в 2019 году.