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В понедельник, в 10:41

Известный боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Известный боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях боксер Мэнни Пакьяо намерен побороться за пост президента Филиппин на выборах в следующем году.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях боксер Мэнни Пакьяо намерен побороться за пост президента Филиппин на выборах в следующем году.

Его кандидатуру выдвинула правящая партия Сила народа (ФДП-Лабан).

Сейчас легендарный 42-летний спортсмен является сенатором в филиппинском парламенте.

Нынешний глава государства Родриго Дутерте не может баллотироваться на очередной срок, но одна из партий выбрала его в качестве вице-президента для своего кандидата. Критики считают это попыткой Дутерте остаться у власти несмотря ни на что.

Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету в профессиональной карьере 62 победы (39 - нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Свой последний бой он проиграл, уступив кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Филиппинец заявлял, что задумывается о завершении спортивной карьеры.

Фото: bbc.com

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