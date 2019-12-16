Известная киберспортивная организация Virtus Pro приобрела казахстанскую команду AVANGAR по CS:GO

Киберспортивные организации Avangar и Virtus.pro завершили сделку по переходу состава AVANGAR по CS: GO под знамена российского клуба. Теперь игроки будут выступать под новым тегом. Информация официально подтвердилась представителями обеих команд.

Дастан «dastan» Акбаев, тренер состава:

«Это был длинный, интересный и успешный путь для всех нас — игроков, клуба и фанатов. Колоссальный опыт и сбывшиеся мечты, безумная мотивация и невероятный труд. Организация AVANGAR предоставила нам редкую возможность, и мы были счастливы оправдать надежды. Я горжусь игроками и тем, чего мы достигли. Отдельное спасибо хочется сказать штабу AVANGAR, менеджерам, медиа-команде и нашему наставнику Ёнгуну Ким».



Ёнгун Ким, CEO AVANGAR:

«После многих лет постоянных вложений и усердной работы мы рады сделать столь большой шаг для игроков и клуба. Наблюдать за ростом каждого игрока от новичка до профессионала — невероятный опыт, который мы пережили вместе. Хочу поблагодарить каждого, кто следил за AVANGAR и болел за игроков на протяжении всех этих лет. Впереди нас ждет новый этап, ведь это решение дало нам толчок для развития новых проектов EVA Esports, которые мы разрабатывали последний год. Мы вернемся в 2020 году с новостями и свежими амбициями по развитию киберспорта в СНГ и Средней Азии».

Состав команды:

Джами «Jame» Али Instagram / VK / Twitter / Twitch

Даурен «AdreN» Кыстаубаев Instagram / VK / Twitter / Twitch

Тимур «buster» Тулепов Instagram / VK / Twitter / Twitch

Санжар «SANJI» Кулиев Instagram / VK / Twitter

Алексей «Qikert» Голубев Instagram / VK / Twitter / Twitch

Дастан «dastan» Акбаев (тренер) - Instagram / VK

Напомним, ранее в сети появились слухи о переходе состава Avangar в Virtus Pro, который озвучил зарубежный инсайдер Ярек «DeKay» Льюис.