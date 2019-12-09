Изменения в руководстве Сбербанк Казахстан

В начале 2020 года Председатель Правления Сбербанк Казахстан Александр Камалов переходит на работу в рамках группы Сбербанка в Россию.

Александр Ильясович работает в системе Сбербанка с 1995 года. Свою карьеру в банке он начинал со специальности инспектора отдела ценных бумаг и достиг позиции Первого заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России. В дочерний банк в Казахстане Александр Камалов приехал в 2008 году на должность Первого заместителя председателя Правления. А в сентябре 2012 года он возглавил Сбербанк Казахстан на посту председателя Правления ДБ АО «Сбербанк».