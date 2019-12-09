Изменения в руководстве Сбербанк Казахстан
В начале 2020 года Председатель Правления Сбербанк Казахстан Александр Камалов переходит на работу в рамках группы Сбербанка в Россию.
В начале 2020 года Председатель Правления Сбербанк Казахстан Александр Камалов переходит на работу в рамках группы Сбербанка в Россию.
Александр Ильясович работает в системе Сбербанка с 1995 года. Свою карьеру в банке он начинал со специальности инспектора отдела ценных бумаг и достиг позиции Первого заместителя председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России. В дочерний банк в Казахстане Александр Камалов приехал в 2008 году на должность Первого заместителя председателя Правления. А в сентябре 2012 года он возглавил Сбербанк Казахстан на посту председателя Правления ДБ АО «Сбербанк».
«Семь лет назад мне доверили честь стать во главе дочернего банка Сбербанка в Казахстане. На тот момент перед дочерним банком стояли весьма сложные и амбициозные цели, и думаю, что за минувшие годы Сбербанк Казахстан сумел их достичь и добиться высоких результатов. Нам удалось стать вторым крупнейшим банком страны, значительно увеличить инвестиции в экономику РК, внедрить инновационные решения в банковских процессах и начать работу по созданию экосистемы Сбербанка в Казахстане. Мы заканчиваем 2019 год с рекордными экономическими показателями успешности и прибыльности. Все развивается, и в качестве поступательного развития моей карьеры я перехожу на работу в Российскую Федерацию. От своего имени хочу поблагодарить всю команду банка за многолетнюю эффективную работу!», - отметил Александр Ильясович.