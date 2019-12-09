Изменение цен на рынке жилья в ноябре 2019 года

В ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,7%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ноябрь

2019г. Продажа нового жилья 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 2,6 6,2 Перепродажа благоустроенного жилья 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -1,6 1,9 5,8