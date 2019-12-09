Изменение цен на рынке жилья в ноябре 2019 года
В ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,4%.
В ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,7%.
|Изменение цен на рынке жилья
|на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
|прирост +, снижение -
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ноябрь
2019г.
|Продажа нового жилья
|7,1
|12,1
|9,6
|11,5
|15,8
|-3,6
|1,3
|2,6
|6,2
|Перепродажа благоустроенного жилья
|4,3
|16,8
|13,8
|17,6
|9,1
|-0,7
|-1,6
|1,9
|5,8
|Цены на рынке жилья
|в процентах, прирост
|Цена
за 1 кв.м,
тенге
|Ноябрь 2019г. к
|Январь-ноябрю
2019г. к
январю-ноябрь
2018г.
|октябрю
2019г.
|декабрю
2018г.
|ноябрю
2018г.
|декабрю
2015г.
|Продажа нового жилья
|292 886*
|1,0
|6,2
|6,7
|6,4
|4,0
|Перепродажа благоустроенного жилья
|199 524
|0,4
|5,8
|6,0
|5,3
|4,0
|Перепродажа неблагоустроенного жилья
|124 857
|0,5
|5,6
|5,8
|11,1
|3,7
|Арендная плата за благоустроенное жилье
|1 494
|0,7
|6,7
|6,8
|17,2
|7,4
|*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
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