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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
09.12.2019

Изменение цен на рынке жилья в ноябре 2019 года

В ноябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,7%.

Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
 20112012201320142015201620172018Ноябрь
2019г.
Продажа нового жилья7,112,19,611,515,8-3,61,32,66,2
Перепродажа благоустроенного жилья4,316,813,817,69,1-0,7-1,61,95,8
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост
 Цена
за 1 кв.м,
тенге		Ноябрь 2019г. кЯнварь-ноябрю
2019г. к
январю-ноябрь
2018г.
октябрю
2019г.		декабрю
2018г.		ноябрю
2018г.		декабрю
2015г.
Продажа нового жилья292 886*1,06,26,76,44,0
Перепродажа благоустроенного жилья199 5240,45,86,05,34,0
Перепродажа неблагоустроенного жилья124 8570,55,65,811,13,7
Арендная плата за благоустроенное жилье1 4940,76,76,817,27,4
*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
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