Изменение цен на рынке жилья в 2019 году
В 2019 году (декабрь 2019г. к декабрю 2018г.) цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, перепродажи благоустроенного – на 6,2%, неблагоустроенного – на 5,7%.
В 2019 году (декабрь 2019г. к декабрю 2018г.) цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, перепродажи благоустроенного – на 6,2%, неблагоустроенного – на 5,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 7,1%.
Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|Продажа нового жилья
|7,1
|12,1
|9,6
|11,5
|15,8
|-3,6
|1,3
|2,6
|6,4
|Перепродажа благоустроенного жилья
|4,3
|16,8
|13,8
|17,6
|9,1
|-0,7
|-1,6
|1,9
|6,2
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост
|Цена за 1 кв.м, тенге
|Декабрь 2019г. к
|Январь-декабрь 2019г.
к январю-декабрю 2018г.
|ноябрю 2019г.
|декабрю 2018г.
|декабрю 2015г.
|Продажа нового жилья
|293 518*
|0,2
|6,4
|6,6
|4,2
|Перепродажа благоустроенного жилья
|200 379
|0,4
|6,2
|5,7
|4,2
|Перепродажа неблагоустроенного жилья
|125 034
|0,1
|5,7
|11,2
|3,9
|Арендная плата за благоустроенное жилье
|1 500
|0,4
|7,1
|17,6
|7,3
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