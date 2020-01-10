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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Сегодня, в 7:44

Изменение цен на рынке жилья в 2019 году

В 2019 году (декабрь 2019г. к декабрю 2018г.) цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, перепродажи благоустроенного – на 6,2%, неблагоустроенного – на 5,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 7,1%.

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 201120122013201420152016201720182019
Продажа нового жилья7,112,19,611,515,8-3,61,32,66,4
Перепродажа благоустроенного жилья4,316,813,817,69,1-0,7-1,61,96,2

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост

 Цена за 1 кв.м, тенгеДекабрь 2019г. кЯнварь-декабрь 2019г.
к январю-декабрю 2018г.
ноябрю 2019г.декабрю 2018г.декабрю 2015г.
Продажа нового жилья293 518*0,26,46,64,2
Перепродажа благоустроенного жилья200 3790,46,25,74,2
Перепродажа неблагоустроенного жилья125 0340,15,711,23,9
Арендная плата за благоустроенное жилье1 5000,47,117,67,3
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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
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