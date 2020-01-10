Изменение цен на рынке жилья в 2019 году

В 2019 году (декабрь 2019г. к декабрю 2018г.) цены продажи нового жилья повысились на 6,4%, перепродажи благоустроенного – на 6,2%, неблагоустроенного – на 5,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 7,1%.

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Продажа нового жилья 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 2,6 6,4 Перепродажа благоустроенного жилья 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -1,6 1,9 6,2

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост