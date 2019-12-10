Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
10.12.2019

Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»

В АО «ФНБ «Самрук-Қазына» обновлен состав Совета директоров. Независимыми директорами Фонда постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 907 назначены Джон Дудас, Онг Бун Хви и Кайрат Мажибаев. Вышли из состава Сэр Ричард Эванс и Вильгельм Бендер.

Напомним, в Совет директоров Фонда также входят Премьер-Министр РК Аскар Мамин, Заместитель руководителя администрации Президента РК Тимур Сулейменов, Министр национальной экономики РК Руслан Даленов, независимый директор Альпер Акдениз и председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.

Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является гражданином Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был Главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в Совет директоров АО «Самрук-Қазына», Джон работал независимым директором и председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а также являлся членом комитетов при Совете директоров АО «НАК «Казатомпром».

Онг Бун Хви родился 27 октября 1956 года и является гражданином Республики Сингапур. В настоящее время работает в должности генерального директора Stewardship Asia Centre (Temasek Trust). С 2002 года по настоящее время он занимает различные ключевые позиции, включая управляющий директор в Temasek Holdings, генеральный директор в Temasek Management Services, Главный директор по операционной деятельности Singapore Power и является учредителем - генеральным директором ведущей консалтинговой компании. В разные годы он исполнял обязанности члена Совета директоров компаний в различных секторах экономики, включая Singapore Technologies Kinetics, AETOS Security Management Ltd, A-STAR Research, Singapore Power Global Solutions and SIM Ltd. Онг Бун Хви является соавтором двух книг «Inspiring Stewardship» и «ENTRUSTED».

Кайрат Мажибаев родился 5 января 1968 года и является гражданином Республики Казахстан. С 1994 года является основателем и председателем Совета директоров группы компаний «RESMI», специализирующейся на инвестициях в формирование и развитие отраслевых промышленных и финансовых холдингов на территории СНГ. В настоящее время также является председателем Совета директоров АО «RG Brands», Казахстанского Государственного Медицинского Университета. В разные годы являлся членом Совета директоров АО «Национальный инновационный фонд», АО «Университет КИМЭП», АО «Казтелерадио», АО «Казына Капитал Менеджмент», «Kazakhstan Growth Fund», Председателем Наблюдательного совета ТОО «Innova Investment».

Другие новости по темам:
Казахстан
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация