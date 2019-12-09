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АО ФНБ "Самрук-Қазына"
АО ФНБ "Самрук-Қазына"
09.12.2019

Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»

Решением единственного акционера АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Джон Дудас избран членом Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимым директором.

С 2015 года господин Джон Дудас занимал должность члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а с 2018 года являлся Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Подробная информация будет сообщена дополнительно.

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