Изменен состав совета директоров «Самрук-Қазына»
Решением единственного акционера АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Джон Дудас избран членом Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимым директором.
Решением единственного акционера АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Джон Дудас избран членом Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына», независимым директором.
С 2015 года господин Джон Дудас занимал должность члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», а с 2018 года являлся Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
Подробная информация будет сообщена дополнительно.
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