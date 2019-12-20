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ДБ АО Сбербанк
ДБ АО Сбербанк
20.12.2019

Изменен состав Совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил KASE об исключении по собственной инициативе из состава Совета директоров Коломейского И.Б. – Председателя Совета директоров (прекращение полномочий с 23 декабря 2019 года). 

С учетом внесенного изменения Совет директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России" состоит из девяти человек: Анашкин Г.М., Ашурков А.А., Барчугов П.С., Звягинцев Д.А., Исенгалиев Б.И., Камалов А.И., Авдеенко Н.Н., Ситнов В.В., Аханов С.А.

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