Изменен состав Совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил KASE об исключении по собственной инициативе из состава Совета директоров Коломейского И.Б. – Председателя Совета директоров (прекращение полномочий с 23 декабря 2019 года).

С учетом внесенного изменения Совет директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России" состоит из девяти человек: Анашкин Г.М., Ашурков А.А., Барчугов П.С., Звягинцев Д.А., Исенгалиев Б.И., Камалов А.И., Авдеенко Н.Н., Ситнов В.В., Аханов С.А.