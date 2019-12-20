Изменен состав Совета директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (Алматы) сообщил KASE об исключении по собственной инициативе из состава Совета директоров Коломейского И.Б.
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил KASE об исключении по собственной инициативе из состава Совета директоров Коломейского И.Б. – Председателя Совета директоров (прекращение полномочий с 23 декабря 2019 года).
С учетом внесенного изменения Совет директоров Дочернего Банка АО "Сбербанк России" состоит из девяти человек: Анашкин Г.М., Ашурков А.А., Барчугов П.С., Звягинцев Д.А., Исенгалиев Б.И., Камалов А.И., Авдеенко Н.Н., Ситнов В.В., Аханов С.А.
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