Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"

АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением Совета директоров от 30 декабря 2019 года внесены следующие изменения в состав Правления:

исключен Енкебаев Д.К. – член Правления, заместитель Председателя Правления;

назначен Каирбеков И.У. – член Правления, заместитель Председателя Правления.

С учетом внесенных изменений Правление АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" состоит из семи человек: Ибрагимова Л.Е., Каирбеков И.У., Акшанов Н.С., Бейсембаев М.Б., Айдарбекова А.К., Кожанбаев А.Н., Жубаниязова Ж.А.