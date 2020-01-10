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АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
Сегодня, в 5:43

Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"

АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением Совета директоров от 30 декабря 2019 года внесены следующие изменения в состав Правления: 

  • исключен Енкебаев Д.К. – член Правления, заместитель Председателя Правления; 
  • назначен Каирбеков И.У. – член Правления, заместитель Председателя Правления. 

С учетом внесенных изменений Правление АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" состоит из семи человек: Ибрагимова Л.Е., Каирбеков И.У., Акшанов Н.С., Бейсембаев М.Б., Айдарбекова А.К., Кожанбаев А.Н., Жубаниязова Ж.А.

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АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
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