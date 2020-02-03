Изменен состав Правления АО "АТФБанк"

29 января 2020 года Советом директоров Банка принято решение прекратить полномочия члена Правления АО "АТФБанк" Ли Антона Константиновича с 03 февраля 2020 года и определить состав Правления АО "АТФБанк" в количестве 4 (четырех) человек:

Коваленко Сергей – Председатель Правления; Аргинов Ермек Есболович – член Правления; Ахимбекова Анар Абилхановна – член Правления;. Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович – член Правления.