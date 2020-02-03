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АО АТФБанк
АО АТФБанк
Вчера, в 5:06

Изменен состав Правления АО "АТФБанк"

29 января 2020 года Советом директоров Банка принято решение прекратить полномочия члена Правления АО "АТФБанк" Ли Антона Константиновича с 03 февраля 2020 года и определить состав Правления АО "АТФБанк" в количестве 4 (четырех) человек:

  1. Коваленко Сергей – Председатель Правления;
  2. Аргинов Ермек Есболович – член Правления;
  3. Ахимбекова Анар Абилхановна – член Правления;.
  4. Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович – член Правления.
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