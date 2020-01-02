Итоги 2019 года от проекта Finance.kz
Finance.kz поздравляет всех наших пользователей с Новым 2020 годом!
Дорогие пользователи нашего портала,
Мы поздравляем Вас с Новым 2020 Годом и в этом году желаем Вам всего самого наилучшего!
2019 год для нас является значимым, так как в сентябре мы официально запустили наш портал. Проект, который в начале 2019 года был только у нас в планах, сейчас уже имеет широкую аудиторию и самое главное мы определили нашу основную цель и идеологию к которой мы стремимся.
Нам хотелось бы внести свой вклад в повышение финансовой грамотности населения, сделать рынок финансовых продуктов прозрачным и стать "грубо" говоря своего рода фильтром между пользователями и финансовыми организациями.
На 2020 год мы ставим большие планы и сделаем все ради того, чтобы пользователи были довольны нашим проектом.
С уважением, команда Finance.kz!