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Finance.kz
Finance.kz
В четверг, в 20:00

Итоги 2019 года от проекта Finance.kz

Дорогие пользователи нашего портала,

Мы поздравляем Вас с Новым 2020 Годом и в этом году желаем Вам всего самого наилучшего!

2019 год для нас является значимым, так как в сентябре мы официально запустили наш портал. Проект, который в начале 2019 года был только у нас в планах, сейчас уже имеет широкую аудиторию и самое главное мы определили нашу основную цель и идеологию к которой мы стремимся. 

Нам хотелось бы внести свой вклад в повышение финансовой грамотности населения, сделать рынок финансовых продуктов прозрачным и стать "грубо" говоря своего рода фильтром между пользователями и финансовыми организациями.

На 2020 год мы ставим большие планы и сделаем все ради того, чтобы пользователи были довольны нашим проектом.

С уважением, команда Finance.kz!

Finance.kz
Finance.kz
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