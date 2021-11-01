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Италия увеличит свои финансовые обязательства по климату до $1,4 млрд в год

Италия увеличит свои финансовые обязательства по климату до $1,4 млрд в год

Власти Италии приняли решение увеличить свои финансовые обязательства в области климата до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет.

Власти Италии приняли решение увеличить свои финансовые обязательства в области климата до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет. С таким заявлением в воскресенье выступил премьер-министр Италии Марио Драги, закрывая работу саммита Группы двадцати.

"Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства [по климату], доведя их до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет", - сказал он.

Драги также пожелал успешного председательства в "двадцатке" президенту Индонезии Джоко Видодо. Как ранее заявил Видодо, во время предстоящего председательства в G20, которое переходит к Индонезии 1 декабря, страна намерена уделить внимание технологиям, которые могут быть предложены развивающимся странам по переходу на альтернативные источники энергии.

Климатические вопросы стали одной из центральных тем саммита "двадцатки", который прошел в Риме 30-31 октября.

Фото: rg.ru

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