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30.09.2021

IT-компания Softline проведет первичное размещение на площадке Лондонской биржи

IT-компания Softline проведет первичное размещение на площадке Лондонской биржи

Softline заявила, что собирается провести первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на торговой площадке Лондонской фондовой биржи.

Международная IT-компания Softline заявила, что собирается провести первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Softline <...> объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции (ГДР), в зависимости от рыночных условий. Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР к стандартному сегменту листинга Официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже», — уточнили в компании.

Softline планирует получить от первичного размещения $400 млн, которые пойдут на финансирование дальнейшего развития компании.

Фото: Reuters

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