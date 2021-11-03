Исследование: более 78% компаний повысили с помощью ИИ качество взаимодействия работников

Большинство участников международного исследования научно-исследовательского издания MIT Sloan Management Review и компании Boston Consulting Group (BCG), посвященного результатам внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях и организациях, отметили роль этих технологий в повышении эффективности внутрикорпоративного взаимодействия работников. Об этом сообщила в среду пресс-служба BCG.

В ежегодном исследовании приняли участие 2 197 менеджеров из 106 стран и 28 отраслей. В этот раз авторы отдельно рассмотрели культурные аспекты влияния технологий как на компании в целом, так и на отдельные подразделения. Участники опроса отметили, что внедрение ИИ в организации, в частности, помогает улучшить процесс принятия решений на разных уровнях. При этом 79% из них считают, что ИИ позволяет "поднять моральный дух" в коллективе.

"Все те страхи перед ИИ, которые люди испытывали в последние годы, оказались во многом преувеличенными. <…> Более половины [компаний] заявили о повышении эффективности своей работы, но, что более важно, <...> 78% [опрошенных считают], что люди стали лучше взаимодействовать друг с другом", - приводит пресс-служба компании слова управляющего директора и партнера компании BCG, руководителя BCG GAMMA в Москве Александра Лещинера.

Представители организаций (62%) выразили убеждение, что ИИ повышает конкурентоспособность компании, однако лишь 2% смогли внедрить технологии без существенных изменений бизнес-процессов. Авторы опроса также сделали вывод, что во многих компаниях, успешно внедривших ИИ, "культурные и финансовые выгоды, связанные с технологией, имеют взаимоусиливающий эффект".

"Большинство компаний пока еще не получает существенной финансовой выгоды от ИИ. Те же, кому это удается, как правило, умеют извлекать из этих технологий пользу и для своей корпоративной культуры. Наше исследование показывает, что два эти направления тесно взаимосвязаны, а не развиваются по отдельности", - считает соавтор отчета Сэм Рансботэм, преподаватель факультета информационных систем Школы менеджмента Уоллеса Э. Кэрролла (Бостонский колледж, США), чьи слова приводит пресс-служба компании.

Доверие к ИИ

Организаторы опроса резюмируют, что пока внедрение ИИ приносит значительные финансовые выгоды далеко не всем - о заметных успехах сообщили представители лишь 11% компаний.

"Одной из причин может быть то, что лишь немногие компании внедряют ИИ в масштабах, достаточных для создания "существенных" финансовых выгод", - говорится в сообщении.

Среди возможных причин авторы исследования также называют недоверие к технологии. Как показал опрос, почти половина респондентов считает, что недоверие к ИИ вызвано недостаточным пониманием этих технологий (49%) или нехваткой обучения (46%). Среди других причин - некачественные данные (31%), несоответствие ожиданиям (20%) и неправильные решения (14%).

"Принятие ИИ начинается с доверия. А доверие можно построить, лишь обучив работников, объяснив им логику рекомендаций ИИ и предоставив инструменты, которые помогут им решать реальные проблемы", - считает соавтор исследования, шеф-редактор MIT Sloan Management Review Дэвид Кайрон, которого цитирует пресс-служба Boston Consulting Group (BCG).

Об авторах исследования

MIT Sloan Management Review MIT Sloan Management Review (MIT SMR) - независимое научно-исследовательское издание и цифровая платформа для лидеров бизнеса под эгидой Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института.

Boston Consulting Group - международная консалтинговая компания. Основанная в 1963 году, она имеет глобальную сеть из более чем 90 офисов в 50 странах мира.