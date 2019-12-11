Исследование: банки Казахстана в октябре 2019 года

Значительный приток корпоративных вкладов на сумму 776млрд тенге, в основном – валютных, обеспечил заметный рост общего объема депозитов в банковской системе Казахстана. В сфере кредитования розничные займы продолжили обеспечивать расширение ссудного портфеля банков, с начала года увеличившись уже на 20.4%. Прибыль банковской системы продолжила существенный рост, за 10М2019г. увеличившись на 19% г/г без учета результатов Jýsan Bank.

Значительный рост корпоративных валютных вкладов привел к заметному росту депозитов. Общий объем депозитов в экономике в октябре вырос на 4% м/м и составил Т18.8трлн (+1.2% с начала года). Депозитная база банковского сектора за месяц выросла на 5.1% (-0.4% с начала года). Депозиты населения увеличились на 1.1% м/м (+Т93.9млрд, +1.5% с начала года), а корпоративные вклады выросли сразу на 776млрд тенге, или на 9.5% м/м (+8.2% с начала года). Тенговые депозиты в экономике за месяц увеличились на 1.6% (+8.5% с начала года), корпоративные вклады в тенге выросли на 1% (+7.4% с начала года), а розничные вклады в тенге увеличились на 2.3% (+9.7% с начала года). Валютные депозиты в экономике за октябрь выросли на 6.3% (-6.5% с начала года) в результате значительного притока корпоративных вкладов в валюте, которые выросли на 12.8% (-6.1% с начала года), тогда как розничные валютные депозиты упали на 0.5% (-7.1% с начала года).

Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс упала с 44% в сентябре до 43.3% в октябре (47.4% в декабре 2018). Долларизация вкладов юридических лиц с корректировкой на курс выросла с 43.2% до 46% (49.3% в декабре 2018). В итоге, на конец октября, с учетом корректировки на курс, 44.7% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2018 – 47%, в декабре 2017 года – 48%).

Нетто продажи долларов США обменными пунктами выросли на 20.7% м/м от $389млн до $469млн, что на 43% выше результата октября 2018 года. Общий объем нетто покупок долларов США населением за первые 10 месяцев 2019 года на 30.7% выше аналогичного периода прошлого года.

Розничные займы продолжают обеспечивать рост ссудного портфеля банков. Кредит экономике продемонстрировал рост на 0.8% (+3.1% с начала года) и составил Т13.5трлн. Основной вклад в ежемесячный рост внесли займы на потребительские цели (+Т84.7млрд, +2.2% м/м, +21.2% с начала года) и на строительство и приобретение жилья (+Т53.8млрд, +3.1% м/м, -26.2% с начала года). Как результат, розничный портфель увеличился на 2.4% м/м (+20.4% с начала года), а займы юридическим лицам упали на -0.6% м/м (-8.6% с начала года).

Объем изъятой НБРК ликвидности вновь начал расти. В октябре валовый объем изъятой ликвидности вырос на Т531млрд (+16.3% м/м, +24% с начала года) и составил Т3.79трлн, что сопоставимо с 28.1% кредитного портфеля банковской системы и 18% от итого денежной массы в экономике. Объем изъятий посредством нот НБРК за месяц вырос на 4.8% (-15.2% с начала года) и составил Т2.9трлн.

Без учета результатов Jýsan Bank прибыль банковской системы за 10М2019г выше на 19% г/г. В октябре чистая прибыль банковского сектора составила Т69.5млрд (Т501млрд с начала года). Прибыль банковской системы без учета результатов Jýsan Bank (ранее Цеснабанка) с начала года составила Т652млрд, что на 19% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За десять месяцев 2019 года объем чистых процентных доходов банковской системы на 16.2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем чистых комиссионных доходов на 14.4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля отчислений на провизирование от ссудного портфеля банковской системы (стоимость кредитного риска) по итогам октября составила 2%. В октябре показатели NIM и NIS увеличились: NIM – до 5.1% (+0.11пп м/м), NIS – до 3.87 (+0.1пп м/м).

Ссылка для скачивания полного текста исследования