Использование Samsung Pay могут запретить в России

Арбитражный суд Москвы одобрил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics. Из решения инстанции следует, что в России фактически попадет под запрет платежный сервис Samsung Pay и ввоз устройств с его поддержкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Samsung Pay был запущен в августе 2015 года, в России он появился через год. В судебном иске речь идет об использовании ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics патентованной технологии онлайн-платежей без согласия правообладателя — «Сквин СА».

Патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По данным «Яндекс.Патента», заявка на него была подана в России в декабре 2013 года.

Суд заключил, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА». В итоге он запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

Ответная сторона имеет право обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу. В Samsung Electronics газете заявили, что пока изучают документы: «Никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется». Со «Сквин СА» журналистам «Коммерсанта» связаться не удалось, как и найти информацию о компании.

Доля Samsung Pay на рынке мобильных платежей — 17%, по информации Национального агентства финансовых исследований. Пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета, заявила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.

Фото: samsung.com