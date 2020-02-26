Исполнительный директор студии Disney ушел со своего поста

Walt Disney сменила главного исполнительного директора. Этот пост покидает Боб Айгер, занимавший его с 2005 г. Новым гендиректором компании стал Боб Чапек, руководивший бизнесом тематических парков, сообщил совет директоров Disney.

Айгер останется в Disney до конца следующего года в качестве исполнительного председателя. Он стал известен успехами Disney и превращением компании в крупнейшую студию Голливуда. При нем компания приобрела Pixar (2006 г.), Marvel (2009 г), Lucasfilm (2012 г.) и 21st Century Fox (2018 г.). Айгер сам инициировал смену руководства в компании. Чапек работает в Disney c 1993 г, он занимал пост председателя Disney Parks и руководил подразделениями Disney parks and consumer products.

Боб Айгер заявил во вторник, 25 февраля, пишет Financial Times, что для Walt Disney сейчас «самое оптимальное время» для перемен, которое наступило после «успешного запуска» стримингового сервиса Disney+ и приобретения киностудии 21st Century Fox. В 2018 г. Disney приобрела активы 21st Century Fox у их основного владельца Руперта Мердока за $71 млрд. Помимо прав на три известные кинофраншизы Disney также получил кино- и телестудию 20th Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.

«Приоритетом номер один» Айгер назвал стриминговый сервис Disney+, который уже получил более 28 млн подписчиков с момента ноябрьского запуска. Большинство пользователей Disney+ находятся в США, услуга также доступна в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. Сервис начнет работать в Великобритании, Франции и Германии в конце марта.