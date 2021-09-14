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В прошлый вторник, в 5:36

Испания выделит €20 млн на оказание помощи в связи с кризисом в Афганистане

Испания выделит €20 млн на оказание помощи в связи с кризисом в Афганистане

Власти Испании собираются направить около €20 млн на оказание гуманитарной помощи в связи с кризисом в Афганистане.

Власти Испании собираются направить около €20 млн на оказание гуманитарной помощи в связи с кризисом в Афганистане. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая по видеосвязи на донорской конференции по Афганистану.

"Испания выделит €20 млн на гуманитарную помощь в связи с кризисом, из которых не менее €7 млн поступят в этом году", - сказал он.

Министр призвал международное сообщество "оказать срочную помощь афганскому народу, чтобы не допустить драматического гуманитарного кризиса". Альбарес также обратил внимание на необходимость разработки "плана действий" по поддержке населения Афганистана. Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения безопасных условий для гуманитарной деятельности в стране и согласованных действий международного сообщества в этом направлении.

"Нужно убедиться в том, что гуманитарную помощь получат те, кто должен, - добавил Альбарес. - Наиболее уязвимыми являются афганские девочки и женщины".

Фото: m24.ru

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