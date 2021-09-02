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02.09.2021

Ирландский регулятор оштрафовал Whatsapp на €225 млн за нарушение правил ЕС о защите данных

Ирландский регулятор оштрафовал Whatsapp на €225 млн за нарушение правил ЕС о защите данных

Ирландская комиссия по защите данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.

Ирландская комиссия по защите данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его данным, комиссия обнаружила нарушения в описании того, как сервис обрабатывает данные пользователей. Ведомство заявило, что в дополнение к штрафу обяжет мессенджер привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами ЕС. На вынесенное решение в значительной степени повлияли изменения, которые WhatsApp внес с 15 мая в пользовательское соглашение.

В начале года WhatsApp анонсировал обновленное пользовательское соглашение, которое вызвало сильный резонанс во всем мире, вплоть до отказа правительств ряда стран от использования мессенджера. Одна из основных претензий касалась расширения обмена данными между WhatsApp и материнской компанией - Facebook.

В WhatsApp заявили, что обжалуют решение комиссии. "Мы совершенно не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности [в обработке личных данных], предложенной людям в 2018 году, и [считаем, что] штраф совершенно непропорционален", - привело агентство слова официального представителя WhatsApp.

Фото: lenta.ru

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