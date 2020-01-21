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Сегодня, в 11:58

Иранский депутат объявил награду в $3 млн "тому, кто убьет Трампа"

Иранский депутат объявил награду в $3 миллиона "тому, кто убьет Трампа", сообщило иранское новостное агентство ISNA.

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим награду в 3 миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа", - сказал Ахмад Хамзе парламентариям, согласно ISNA.

Керман - родной город Касема Сулеймани, влиятельного иранского военного командира, убитого в результате удара американского беспилотника 3 января в Ираке.

Источник: Investing.com

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Иранский депутат объявил награду в $3 млн "тому, кто убьет Трампа"
Иранский депутат объявил награду в $3 млн "тому, кто убьет Трампа"
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