ИО «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» ожидает реорганизация

Ипотечную организацию «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» ожидает реорганизация. Об этом сообщается на сайтах обеих компаний.

«Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» сообщает о том, что 25 декабря 2019 года единственным акционером фонда было принято решение о добровольной реорганизации фонда в форме присоединения к нему акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» на условиях и в порядке, предусмотренных решением единственного акционера», – сообщили в КФУ.

Аналогичную информацию разместили на ресурсе ИО «Баспана» с уточнением, что реорганизация будет проходить в форме присоединения ипотечной организации к КФУ. Изменения проводятся с целью поддержки банковского сектора посредством представления ликвидности, повышения эффективности использования активов указанных обществ, а также устойчивости банковского сектора РК и повышения доступности ипотечных займов.

«Реорганизованное общество сохранит свою миссию по повышению доступности жилья для каждой казахстанской семьи и продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25» и рыночного ипотечного продукта «Баспана хит», – пояснили в ИО «Баспана».

Напомним, акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана» создано 11 июня 2018 года для реализации программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», утвержденной постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 107. Единственным акционером компании является Национальный банк Республики Казахстан.

АО «Казахстанский фонд устойчивости» выступает оператором программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. Решение о создании КФУ было принято в целях реализации программы постановлением правления Национального банка № 130 от 30 июня 2017 года.