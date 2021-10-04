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04.10.2021

Инвесткомпания CD&R купит британскую сеть супермаркетов Morrisons за $9,5 млрд

Инвесткомпания CD&R купит британскую сеть супермаркетов Morrisons за $9,5 млрд

Американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) выиграла борьбу за британскую сеть супермаркетов Morrisons.

Американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) выиграла борьбу за британскую сеть супермаркетов Morrisons и заплатит за нее 7 миллиардов фунтов ($9,5 миллиарда).

Комитет по слияниям и поглощениям, который отвечает за сделки M&A в Соединенном Королевстве и был организатором аукциона по продаже Morrisons, сообщил в субботу, что CD&R предложила 287 пенсов за акцию, тогда как консорциум во главе с принадлежащей Softbank компанией Fortress Investment Group - 286 пенсов.

Morrisons - четвертый по величине продуктовый ритейлер в Великобритании вслед за Tesco, Sainsbury's и Asda. Компания была основана в Брэдфорде в 1899 году и изначально занималась торговлей яйцами и маслом, выход на биржу состоялся в 1967 году.

Упорная борьба за Morrisons стала очередным свидетельством высокого интереса к британским компаниям в нынешнем году, в результате которого объем сделок M&A достиг многолетнего максимума.

Фото: bloomberg.com

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