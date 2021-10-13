Инвестиционный фонд Казахстана был продан за 10,6 млрд тенге частной компании из Туркестана

В АО «НУХ «Байтерек» сообщили, что завершились процедуры купли-продажи 100% акций бывшей дочерней организации – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК). Продажа ИФК осуществлялась через электронные торги методом на повышение цены на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК.

По результатам электронного аукциона, в котором приняло участие три юридических лица, победителем признано ТОО «D-Personnel», предложившее наибольшую сумму покупки в размере 10 602 471 183 тенге.

Проведенная проверка не выявила фактов аффилированности ТОО «D-Personnel» с АО «НУХ «Байтерек» и его должностными лицами.

Договор купли-продажи с ТОО «D-Personnel» заключен 27 августа 2021 года. После исполнения покупателем принятых обязательств, 5 октября 2021 года 100% акций ИФК переданы в собственность покупателя.

При этом за покупателем, помимо оплаты акций в размере 10,6 млрд тенге, сохраняются обязательства по гарантии ИФК, предоставленной в пользу АО «Банк развития Казахстана» (БРК), по проекту ТОО «Orda Glass Ltd» на сумму 17 млрд тенге, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно покупатель предоставил безотзывную гарантию по обеспечению обязательств ИФК перед БРК по договорам уступки прав (требований) на сумму 18,7 млрд тенге.

О компаниях

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» создан в 2003 году. Это управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Целью деятельности фонда является возврат ранее вложенных инвестиций, содействие оздоровлению предприятий, способствующему запуску простаивающих производств. Деятельность фонда направлена на: возврат задолженности по проектам путем проведения претензионно-исковой работы и процедур реабилитации; работу с проблемными проектами путем реструктуризации задолженности; реализацию активов, либо сдачу активов в аренду отечественным и зарубежным инвесторам (Источник: Kursiv.kz).

ТОО D-PERSONNEL было зарегистрировано 03 октября 2014 года в Туркестане. Cогласно сайту statsnet.co, руководителем компании является Ахметов Ильмурат Мажитович, ОКЭД - Деятельность прочих организаций по работе с персоналом, кроме организаций, учрежденных национальными компаниями.

Фото: kaztag.kz