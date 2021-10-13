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13.10.2021

Инвестиционный фонд Казахстана был продан за 10,6 млрд тенге частной компании из Туркестана

Инвестиционный фонд Казахстана был продан за 10,6 млрд тенге частной компании из Туркестана

Завершились процедуры по передаче АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в конкурентную среду.

В АО «НУХ «Байтерек» сообщили, что завершились процедуры купли-продажи 100% акций бывшей дочерней организации – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК). Продажа ИФК осуществлялась через электронные торги методом на повышение цены на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК.  

По результатам электронного аукциона, в котором приняло участие три юридических лица, победителем признано ТОО «D-Personnel», предложившее наибольшую сумму покупки в размере 10 602 471 183 тенге.

Проведенная проверка не выявила фактов аффилированности ТОО «D-Personnel» с АО «НУХ «Байтерек» и его должностными лицами. 

Договор купли-продажи с ТОО «D-Personnel» заключен 27 августа 2021 года. После исполнения покупателем принятых обязательств, 5 октября 2021 года 100% акций ИФК переданы в собственность покупателя.

При этом за покупателем, помимо оплаты акций в размере 10,6 млрд тенге, сохраняются обязательства по гарантии ИФК, предоставленной в пользу АО «Банк развития Казахстана» (БРК), по проекту ТОО «Orda Glass Ltd» на сумму 17 млрд тенге, которая действует до ввода объекта в эксплуатацию. Дополнительно покупатель предоставил безотзывную гарантию по обеспечению обязательств ИФК перед БРК по договорам уступки прав (требований) на сумму 18,7 млрд тенге.

О компаниях 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» создан в 2003 году. Это управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Целью деятельности фонда является возврат ранее вложенных инвестиций, содействие оздоровлению предприятий, способствующему запуску простаивающих производств. Деятельность фонда направлена на: возврат задолженности по проектам путем проведения претензионно-исковой работы и процедур реабилитации; работу с проблемными проектами путем реструктуризации задолженности; реализацию активов, либо сдачу активов в аренду отечественным и зарубежным инвесторам (Источник: Kursiv.kz).

ТОО D-PERSONNEL было зарегистрировано 03 октября 2014 года в Туркестане. Cогласно сайту statsnet.co, руководителем компании является Ахметов Ильмурат Мажитович, ОКЭД - Деятельность прочих организаций по работе с персоналом, кроме организаций, учрежденных национальными компаниями. 

Фото: kaztag.kz

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