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09.09.2021

Инвестиционный фонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций сети отелей за $2,2 млрд

Инвестиционный фонд Билла Гейтса купил контрольный пакет акций сети отелей за $2,2 млрд

Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%.

Компания Cascade Investment, принадлежащая американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, довела свою долю акций в уставном капитале сети отелей Four Seasons с 47,5% до 71,25%. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, сумма сделки составила $2,21 млрд.

По ее сведениям, инвестфонд выкупил 23,75% акций у саудовской компании Kingdom Holding. Согласно информации источника издания, в настоящее время долг компании составляет порядка $850 млн. Благодаря сделке общая стоимость сети отелей теперь оценивается в $10 млрд. Закрытие сделки намечено на январь 2022 года.

Four Seasons была основана канадцем Исадором Шарпом в 1960 году, ему сейчас принадлежат 5% акций. В настоящее время в собственности компании находятся 120 отелей и 46 объектов жилой недвижимости в 47 странах.

Фото: americantravel.ru

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