Инвестиционный доход Нацфонда за июль т.г. сложился положительным и составил $590 млн

В Казахстане индекс деловой активности снизился на 0,8 пункта до 50,8 вследствие сокращения в секторе услуг с 52,7 до 51,1 за счет карантинных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. При этом впервые с августа 2019 года все субиндексы находятся в положительной зоне. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, прошедшего под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина.

Рост новых случаев заболеваний коронавирусом и темпы вакцинации продолжают оставаться важными факторами восстановления как мировой экономики, так и экономики Казахстана. Из-за слабых темпов вакцинации и роста заболеваемости в развивающихся странах МВФ 27 июля т.г. пересмотрел прогноз ВВП на т.г. в сторону снижения на 0,4 п.п. до 6,3%. В развитых странах за счет высоких темпов вакцинации и сохраняющихся стимулов МВФ ожидает больший рост на 0,5 п.п. до 5,6% в 2021 году. Прогноз мирового ВВП сохранился на уровне 6% в 2021 году.

В связи с ухудшением перспектив роста развивающихся стран восстановление их экономик ожидается к концу 2022 года. Тем не менее, МВФ сохранил прогноз по росту экономики Казахстана на уровне 3,2%.

Несмотря на замедление темпов деловой активности, проинфляционное давление в мире сохраняется. Этот тренд усиливает дисбаланс спроса и предложения на фоне реализации отложенного спроса в комбинации с удлинением сроков поставок. Индекс PMI delivery во всех странах находится ниже своего равновесного значения в 50 пунктов, отражая удлинение сроков поставок в мире, что усиливает инфляцию издержек.

По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольственные товары в июле снижаются второй месяц подряд и достигли отметки 123 пункта. При этом годовой рост индекса продовольственных цен ФАО сохраняется на высоком уровне, составив 29,1%.

Согласно прогнозам, в развитых странах инфляция стабилизируется к концу 2021 года, в развивающихся странах сохранится выше целевого уровня до конца 2022 года, чему способствует проинфляционное давление со стороны продовольствия, сырья и ослабление курсов валют.

«Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле т.г. 8,4% – максимального значения с 2017 года. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах – основных торговых партнерах, особенно в России», — отметил Е. Досаев.

Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле т.г. в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла.

Непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг.

С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%. Обновленные прогнозы будут представлены в рамках предстоящего прогнозного раунда в августе-сентябре текущего года.

В условиях значительного ускорения инфляционных процессов для обеспечения стабильности цен в рамках проводимой денежно-кредитной политики Национальный банк 26 июля т.г. принял решение повысить базовую ставку на 25 б.п. до 9,25%.

За июль т.г. курс тенге укрепился на 0,7% до 424,45 тг за доллар США на фоне роста цены на нефть. Несмотря на волатильность в течение июля нефтяные котировки выросли на 1,6% до $76,33.

Главными факторами, оказавшими влияние на формирование цены на нефть, стали достижение договоренности ОПЕК+ об ежемесячном увеличении добычи с августа, а также данные о снижении запасов в США и роста спроса на топливо. Дополнительную поддержку тенге оказывали конвертация активов Нацфонда для выделения трансфертов, продажа квазигосударственным сектором на сумму $480 млн и конвертация на биржевом рынке валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат.

Высокие темпы роста импорта потребительских товаров на фоне восстановления деловой активности продолжают создавать повышенный спрос на иностранную валюту и оказывать ограничительное влияние на укрепление тенге.

«С начала августа т.г. на нефтяном рынке усилилось давление из-за неопределенностей по перспективам глобальной экономики на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом коронавируса. Цена на нефть на 10 августа снизилась на 8,1% до $70,15/баррель, а биржевой курс тенге сложился на уровне 425,83 тг за доллар США, ослабев на 0,3% с начала месяца», — сказал глава Нацбанка РК.

Таким образом неустойчивая ситуация на внешних рынках сохраняется. Волатильность нефти и изменение риск-сентимента продолжают оказывать давление на обменный курс тенге.

Активы Национального фонда на конец июля т.г. составили $56,9 млрд, снизившись за месяц на $450 млн. Для обеспечения выделения трансфертов в июле т.г. на 477 млрд тг продано валютных активов на $1,11 млрд.

Поступления в Нацфонд в июле т.г. составили 40 млрд тг, в том числе $65 млн в иностранной валюте. Инвестиционный доход Нацфонда за июль т.г. сложился положительным и составил $590 млн. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, инвестиционный доход Нацфонда на одну треть компенсировал трансферты в республиканский бюджет и составил с начала т.г. $2 млрд или 3,5% по сравнению с $1,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

Золотовалютные резервы в июле т.г. составили $35 млрд, незначительно снизившись с начала месяца. Портфель золота вырос на $960 млн в основном в результате месячного прироста стоимости золота на фоне неопределенности перспектив мировой экономики.

Активы в свободно конвертируемой валюте изменились, преимущественно, за счет снижения корреспондентских счетов и депозитов в иностранной валюте банков второго уровня на $655 млн и выплаты госдолга на $126 млн. В целом, валовые международные резервы составили $91,9 млрд, снизившись за месяц на $500 млн.

Пенсионные активы ЕНПФ за июль т.г. увеличились на 42 млрд тг или 0,3%, до 12,8 трлн тг. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза. Количество исполненных заявок граждан на 31 июля т.г. составило 403 тысячи на сумму 1 685 млрд тг, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий.

Инвестиционный доход пенсионных активов с начала т.г. составил 821 млрд тг. В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев – 10,6% при инфляции 8,4%.

С начала 2021 года депозиты в банковской системе увеличились на 13,8% до 25,1 трлн тг, в т.ч. вклады юридических лиц – на 14,5%, до 12,9 трлн тг, физических лиц – на 13,0%, до 12,2 трлн тг. Депозиты в национальной валюте выросли на 14,3% или 2 трлн тг до 15,8 трлн тг, преимущественно за счет розничных вкладов, в иностранной валюте – на 12,8% или 1,1 трлн тг до 9,3 трлн тг, в основном, за счет вкладов юридических лиц.

В результате уровень долларизации депозитов в июне 2021 года достиг 37,0%.

Для восстановления экономики продолжается реализация антикризисных инициатив Главы государства.

1. По программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 6 августа т.г. поступило заявок на 1,4 трлн тг, выдано 1020 займов на 726 млрд тг.

2. По программе льготного кредитования субъектов предпринимательства на 6 августа т.г. выдано свыше 1 трлн тг, в т.ч. более 390 млрд тг за счет револьверного кредитования.

3. По программе «7-20-25» на 5 августа т.г. поступило заявок на 811 млрд тг, выданы 29,5 тысячи займов на 354 млрд тг.

«Безналичные транзакции становятся все более востребованными со стороны населения. За 6 месяцев т.г. их объем вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза до 29,8 трлн тг. Население также продолжает активно пользоваться онлайн-платежами – с начала т.г. 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг», — отметил председатель НБ РК Е. Досаев.

В соответствии с поручением Главы государства ведется активная работа по созданию Национальной платежной системы (НПС).

С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в НПС. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay.

В рамках построения Системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня.

Национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза, увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65% до 2025 года.

