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04.10.2021

Инфляция в Турции ускорилась до 19,6%

Инфляция в Турции ускорилась до 19,6%

Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 19,58%, максимума за два с половиной года, показали данные в понедельник.

Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 19,58%, максимума за два с половиной года, показали данные в понедельник. Это привело к дальнейшему снижению реальной доходности вглубь отрицательной территории после того, как центральный банк удивил рынки сокращением ключевой ставки в прошлом месяце.

Аналитики ждали еще большего ускорения инфляции. Но она остается двузначной на протяжении большей части последних пяти лет и стала главной проблемой для инвесторов и владельцев сбережений, в то время как президент Турции Тайип Эрдоган призывает к смягчению денежно-кредитной политики.

В месячном исчислении потребительские цены в сентябре выросли на 1,25%, сообщил Турецкий статистический институт. Опрошенные Рейтер аналитики ждали повышения на 1,35% в месячном выражении и годовую инфляцию в 19,7%.

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