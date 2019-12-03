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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
03.12.2019

Инфляция в Казахстане за январь-ноябрь 2019 года составила 4,7%

Цены на продовольственные товары за одиннадцать месяцев т.г. (ноябрь 2019г. к декабрю 2018г.) увеличились на 8,4%, непродовольственные – на 4,3%, платные услуги – на 0,4%.

                                                                                                                                                     в процентах, прирост +, снижение -
 Ноябрь 2019 г. кЯнварь-ноябрь 2019 г. к
январю-ноябрю 2018 г.
октябрю 2019г.декабрю 2018г.ноябрю 2018г.декабрю 2015г.
Товары и услуги0,74,75,428,05,2
Продовольственные товары1,28,49,733,18,1
Непродовольственные товары0,54,34,832,45,8
Платные услуги для населения0,50,40,617,91,2

С начала текущего года (ноябрь 2019г. к декабрю 2018г.) повышение цен отмечено на муку на 24,8%, рис – на 23,5%, крупы – на 22,6%, рыбу мороженую – на 17,3%, баранину – на 15,9%, говядину – на 15,4%, хлеб – на 15,2%, конину – на 14,6%, картофель – на 14%, макаронные изделия – на 12,1%, мясо птицы – на 11,6%, свинину – на 10,6%, масло сливочное – на 10,2%, кофе, изделия из мяса – по 9,6%, сыр сычужный – на 9%, яйца – на 8,6%, булочные и мучные изделия – на 8,3%, чай – на 6,9%. Табачные изделия подорожали на 11,7%, прохладительные напитки – на 11,6%, алкогольные напитки – на 7,2%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 18,6%, овощи свежие – на 8,4%.

Прирост цен на учебно-справочную литературу составил 7,8%, автомобили – 7,3%, канцелярские товары – 6,3%, строительные материалы – 6,1%, фармацевтическую продукцию – 6%, одежду и обувь – 5,9%, бытовые приборы – 5,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 5,3%, текстильные изделия, товары личного пользования – по 5,2%, моющие и чистящие средства – 5,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%, уголь каменный – на 0,7%, а бензин подешевел – на 4,5%, сжиженный газ в баллонах – на 0,8%.

Уровень цен на услуги культурных мероприятий вырос на 7,3%, санаториев – на 7,1%, здравоохранения – на 5,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 5,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств, услуги общественного питания – по 5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 10,6%, холодную воду – на 7,7%, канализацию – на 7,2%, горячую воду – на 5,9%, электроэнергию – на 4,5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,3%, вывоз мусора – на 3,7%.

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Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2019г. при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 38,8%, непродовольственных – 29,8%, платных услуг – 31,4%.

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