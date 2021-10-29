  1. Главная
  2. Новости
Вчера, в 3:59

Инфляция в Казахстане в сентябре 2021 года составила 0,4%

Инфляция в Казахстане в сентябре 2021 года составила 0,4%

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,9%.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в сентябре 2021 года инфляция составила 0,4% (в сентябре 2020 года – 0,3%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,9% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,5%, непродовольственные товары – на 7,5%, платные услуги – на 6,8%.

В сентябре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 9,0%.

Фото: forbes.kz

Поделиться
Нацбанк РККазахстанИнфляция
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
23.10.2021Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости