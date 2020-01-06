Инфляция в Казахстане по итогам 2019 года составила 5,4%

Рост потребительских цен в Казахстане по итогам 2019 года составил 5,4%, сообщает LS.

По данным комитета по статистике, с декабря 2018 года по декабрь 2019 года продовольственные товары в стране подорожали на 9,6%, непродовольственные – на 5%, платные услуги – на 0,7%.

Среди продовольственных товаров наибольший рост зафиксирован в ценах на крупы (25,3%), муку (27,3%), рис (21,6%), хлеб (16%), мясо (13,2%) и яйца (11,9%).

При этом рыба и морепродукты за год подорожали на 11,7%, молочные – на 6,4%, овощи и фрукты – на 6,3%, в том числе картофель прибавил в цене 14,3%, а репчатый лук – на 12,2%. Однако сахар подешевел за год на 21,6%.

Помимо этого, наблюдалось подорожание одежды и обуви на 6,7%, предметов домашнего обихода на 6%. Также рост цен на услуги здравоохранения составил 6,6%.

Напомним, правительство и Национальный банк прогнозировали, что инфляция по итогам 2019 года установится в коридоре 4-6%. Более того, Казахстан опережает все страны Евразийского экономического союза по росту потребительских цен.