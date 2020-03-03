Инфляция в годовом выражении достигла 6%

На повышение годового значения инфляции повлияла низкая база прошлого года, когда её уровень в феврале-апреле составил менее 5%.

Инфляция приблизилась к верхней границе таргета Нацбанка РК, говорится в обзоре компании Halyk Finance.

"Инфляция в феврале замедлилась до 0,6% с 0,7% в предыдущем месяце, однако в годовом выражении отмечается её повышение с 5,6% до 6%, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года. Как мы и ожидали, постепенная "разморозка" тарифов на услуги ЖКХ выступает основным драйвером роста цен – услуги ЖКХ выросли на 0,9% год к году против снижения на 4% годом ранее. Помимо этого, стоимость бензина выросла на 5% год к году против уменьшения на 2,6% годом ранее", – говорится в обзоре.

С учётом сезонной коррекции, по оценке Halyk Finance, инфляция не изменилась и составила 0,5% месяц к месяцу. В группе продовольственных товаров инфляция по итогам февраля составила 0,9% месяц к месяцу.

"Подорожали фрукты и овощи, масла и жиры, мясо. Снизились цены на яйца, рис, сахар. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,5% месяц к месяцу. Повысилась стоимость товаров домашнего обихода, автомобилей, но основной рост пришёлся на бензин (+5% за январь-февраль). В сфере услуг тарифы выросли на 0,5% месяц к месяцу. Основными факторами повышения стали тарифы на сбор мусора, электроэнергию, медицину и услуги транспорта", – отметили в компании.

По мнению аналитиков, Halyk Finance, на повышение годового значения инфляции до 6% оказала влияние низкая база прошлого года, когда её уровень в феврале-апреле составил менее 5%.

"Не исключено, что инфляция может задержаться на отметке в 6% год к году в марте и апреле 2020 года, после чего вновь опустится ниже 6%. На фоне высоких инфляционных ожиданий населения и внешней неблагоприятной ситуации в мире, вызванной распространением коронавируса, полагаем, что регулятор в марте сохранит базовую ставку без изменения на её текущем уровне в 9,25%", – отметили в Halyk Finance.

Национальный банк Казахстана установил на 2020 год коридор инфляции в 4-6%.