Инфляция в еврозоне подскочила до 10-летнего максимума в августе

Годовая потребительская инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимального уровня за 10 лет, и такая динамика, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы и станет проверкой решимости Европейского центрального банка сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Потребительские цены в зоне евро в августе увеличились на 3% в годовом исчислении после подъема на 2,2% в июле, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 2,7%.

Ускорение инфляции во многом обусловлено подъемом цен на топливо и продукты питания, традиционно подверженных повышенной волатильности. При этом Eurostat также отметил необычно сильный рост цен на промышленные товары.

ЕЦБ неоднократно повышал прогнозы инфляции на текущий год, при этом реальные цифры раз за разом превосходят эти ожидания. Пик инфляции, как ожидается, придется на ноябрь.

По мнению центробанка еврозоны, скачок инфляции вызван единовременными факторами, связанными с восстановлением европейской экономики после вызванного коронавирусом спада, и темпы роста потребительских цен замедлятся в начале следующего года.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 сентября, и на нем центробанк должен будет определить объемы выкупа облигаций на ближайший квартал.

Фото: eadaily.com