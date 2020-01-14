Инфляция в Беларуси за 2019 год составила 4,7%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019-го составил 100,5%, с декабрем 2018-го — 104,7%, в январе—декабре 2019 года к январю—декабрю 2018-го — 105,6%, сообщил Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары в декабре по отношению к ноябрю 2019 года выросли на 0,5% (за год — на 4,3%), непродовольственные — на 0,4% (3,7%), услуги — на 0,8% (6,9%).

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна была превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на встрече с журналистами в августе предположил, что инфляция по итогам года будет «вблизи 5%».

По мнению экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР), по итогам 2019 года инфляция в Беларуси должна была составить 5,1%.

В 2018 году потребительские цены в стране увеличились на 5,6%.

Согласно планам правительства, инфляция по итогам 2020 года должна составить 5%, за первый квартал — 2,5%, первое полугодие — 3,2%, январь—сентябрь — 3,6%.