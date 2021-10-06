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06.10.2021

Индийская компания Slice ввела трехдневную рабочую неделю

Индийская компания Slice ввела трехдневную рабочую неделю

Три рабочих дня в неделю и сохранение оклада в размере 80% от базового — такие условия предложила финтех компания Slice своим сотрудникам в Индии.

Три рабочих дня в неделю и сохранение оклада в размере 80% от базового — такие условия предложила финтех компания Slice своим сотрудникам в Индии. Причина такой инициативы кроется в том, что на рынке IT-специалистов страны уже длительное время отмечается дефицит рабочей силы и компании вынуждены привлекать сотрудников с помощью различных льгот и интересных предложений.

Основатель Slice Раджан Баджадж считает, что трехдневная рабочая неделя — «беспроигрышный подход», который позволит работникам выделять время на другие занятия и увлечения, сохраняя стабильную зарплату и выгоды официальной занятости. Кроме того, Баджадж уверен, что сокращение трудовой недели — это тренд, за которым будущее.

На сегодняшний день персонал Slice состоит из 450 разработчиков. Однако компания планирует в течение трех лет расширить число сотрудников до полутора тысяч. Стартап начал предлагать свои финансовые решения в 2016 году.

Его специализация — выпуск кредитных карт с привязкой к мобильным приложениям, а также предоставление кэшбека и нескольких вариантов оплаты. В сентябре 2021 года Slice эмитировала 110 тыс платежных карт, что сделало компанию одной из ведущих на финтех-рынке Индии.

Фото: techcrunch.com

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