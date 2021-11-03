Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов благодаря сильной отчетности

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов во вторник благодаря сильной отчетности компаний, хотя рост был ограничен осторожностью инвесторов перед ожидаемым решением Федеральной резервной системы о сворачивании выкупа облигаций.

Акции Under Armour Inc подскочили на 17,3% после того, как производитель спортивной одежды повысил прогнозы годовой выручки и прибыли.

Бумаги Simon Property Group прибавили 5,2% после того, как оператор торговых центров повысил прогноз прибыли и квартальных дивидендов на 2021 год.

Пять из 11 основных секторов S&P выросли в начале торгов, при этом сектор недвижимости стал лидером роста.

Центральный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне по итогам двенадцатого месяца кряду, однако отказался от обещания поддерживать доходность облигаций на низком уровне и не повышать ставку до 2024 года.

Теперь внимание переключается на Федеральную резервную систему США, которая начнет двухдневное заседание во вторник и, как ожидается, объявит о начале сворачивания программы выкупа активов.

"ФРС очень хорошо говорит людям заранее, что они собираются делать, и мы не ожидаем никаких сюрпризов завтра, но мы также видим, что рынок предпринимает шаги в преддверии плана ФРС по повышению ставок, если не увидит охлаждения инфляции", - сказал Рик Меклер из Cherry Lane Investments.

Индекс Dow Jones к 17:38 МСК вырос на 0,11% до 35.954,8 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,28% до 4.626,49​ пункта, а Nasdaq вырос на на 0,25% до 15.635,14 пункта.

Фото: Reuters