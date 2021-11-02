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Вчера, в 2:54

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $300 млрд

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $300 млрд

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

Американский предприниматель Илон Маск в понедельник стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени.

Новый рекорд Маск побил благодаря взлету акций созданной им компании по производству электромобилей Tesla, ее ценные бумаги растут уже более недели после объявления о сделке с компанией по прокату автомобилей Hertz, заказавшей у Маска 100 тыс. машин. Только за понедельник за два часа с открытия торгов благодаря росту акций Tesla Маск стал богаче на $10,2 млрд, увеличив свое состояние почти на 3,5% и установив новый рекорд.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Фото: theverge.com

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