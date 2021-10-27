  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 3:31

Илон Маск с состоянием в $272,3 млрд стал самым богатым человеком в истории

Илон Маск с состоянием в $272,3 млрд стал самым богатым человеком в истории

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, владеющий состоянием в $272,3 млрд, стал самым богатым человеком в мировой истории.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, владеющий состоянием в $272,3 млрд, стал самым богатым человеком в мировой истории. Об этом сообщил во вторник американский журнал Forbes.

По его данным, Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla - в понедельник их рост превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в $1 трлн. В результате капитал Маска вырос более чем на $41 млрд за один день.

Ранее Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes - по данным на 28 сентября 2021 года его состояние составило более $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем месте - генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Фото: marca.com

Поделиться
Самые богатые компанииБогатые людиМировые новостиTesla
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
23.10.2021Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости