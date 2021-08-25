Илон Маск публично признал недостатки автопилота Tesla

Илон Маск в понедельник раскритиковал пилотную версию расширенной функции помощи водителю, которую разрабатывает Tesla. Как пишет The Wall Street Journal, глава компании написал об этом в Twitter через неделю после того, как Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало расследование работы автопилота Tesla.

«FSD Beta 9.2 на самом деле не очень хороша», — написал сказал Маск, добавив, что компания «стремится к улучшению как можно быстрее».

Это заявление равносильно публичному признанию недостатка системы помощи водителю. Эта система, доступная на относительно небольшом количестве автомобилей, выпущенных в рамках пилотной программы, является частью того, что Tesla называет технологией Full Self-Driving, или FSD.

FSD использует камеры и другие датчики, чтобы помочь водителям в таких задачах, как поддержание безопасного расстояния от других автомобилей на шоссе. Tesla также продает обновленный и расширенный набор функций FSD за $10 тыс. Однако технология пока не обеспечивает полностью автономное вождение.

Национальное управление безопасности дорожного движения на прошлой неделе заявило, что исследует систему автопилота после 11 аварий, происшедших с января 2018 года с участием автомобилей Tesla.

В среду два сенатора США призвали Федеральную торговую комиссию проверить Tesla, заявив, что компания ввела в заблуждение потребителей и поставила под угрозу общественную безопасность, рекламируя свою систему автоматизации вождения как полностью автономную, писал Reuters.

«Тесла и г-н Маск неоднократно преувеличивали возможности своего автомобиля ... подвергали водителей Tesla — и всех путешественников — риску серьезной травмы или смерти», — заявили демократы Сената Ричард Блюменталь и Эдвард Марки в письме председателю Федеральной торговой комиссии Лине Хан.

По их словам, владельцы автомобилей Tesla, поверив заявлениям производителя, считают, что их электрокары оборудованы для автономного вождения, что потенциально может привести к смертельным последствиям.

Фото: bespilot.com