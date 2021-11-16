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16.11.2021

Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании Tesla: он продал акции еще на $930 млн

Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании Tesla: он продал акции еще на $930 млн

Гендиректор Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в понедельник он продал акции на сумму еще $930 млн.

Гендиректор Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в понедельник он продал акции на сумму еще $930 млн. В соответствии с поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документам, 15 ноября он продал более 934 тысяч акций Tesla.

На прошлой неделе Маск продал акции на общую сумму $6,9 млрд.

Таким образом, с 8 ноября, когда он провел голосование в твиттере о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla, он продал уже 7,23 млн бумаг на сумму $7,83 млрд.

В голосовании приняли участие около 3,5 млн пользователей твиттера, из них около 58% поддержали продажу акций. До прошлой недели Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет - почти в $21 млрд.

По оценкам Market Watch, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 9,77 млн бумаг Tesla.

Акции Tesla с 8 ноября подешевели более чем на 17%. В понедельник их стоимость опустилась на 1,94%. Капитализация компании составляет $1,04 трлн.

Фото: rbc.ru

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