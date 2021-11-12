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В прошлую пятницу, в 2:39

Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд

Илон Маск продал акции Tesla на $5 млрд

Основатель и руководитель Tesla Илон Маск на этой неделе продал акции компании на общую сумму порядка $5 млрд, сообщает Интерфакс.

8 ноября он реализовал более 2 млн опционов на покупку бумаг Tesla, полученных им в качестве вознаграждения, на общую сумму $2,5 млрд. Его расходы, связанные с реализацией опционов, составили порядка $13,4 млн.

В этот же день он продал более 900 тысяч акций Tesla по цене от $1135 до $1196. В регулятивном сообщении компании отмечается, что бумаги проданы исключительно с целью привлечения средств для покрытия налоговых выплат, связанных с реализацией опционов.

Проданные в понедельник акции составляют менее 1% доли Маска в Tesla, их реализация была запланирована еще в сентябре, о чем глава компании заявлял публично. В последующие два дня он продал еще примерно 2% своего пакета, сообщила компания. В этом случае речь не идет о предварительно запланированных продажах, пишет The Wall Street Journal.

В общей сложности за три дня Маск продал около 4,5 млн акций Tesla.

Фото: rg.ru

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