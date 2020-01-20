Илон Маск к 2050 году собирается транспортировать на Марс около 1 млн человек

По словам Илона Маска, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить порядка 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год). Изобретатель отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех.

Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.