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Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 9:56

Илон Маск к 2050 году собирается транспортировать на Марс около 1 млн человек

По словам Илона Маска, в ближайшие десять лет SpaceX планирует построить порядка 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год). Изобретатель отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех. 

Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.

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