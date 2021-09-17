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В прошлую пятницу, в 9:32

Хусейн Озхан назначен новым директором ЕБРР по Казахстану

Хусейн Озхан назначен новым директором ЕБРР по Казахстану

Хусейн Озхан назначен директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану.

Хусейн Озхан назначен директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану. Он приступит к своим обязанностям в сентябре 2021 года и будет работать из представительства банка в Алматы, сообщает Kapital.kz.

Отметим, что Агрис Прейманис продолжит свою работу в регионе в качестве Советника Управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии. Он работал директором ЕБРР по Казахстану последние 4,5 года.

«Казахстан является важной страной для ЕБРР, где многое можно сделать в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, цифровизация и развитие региональных транспортных сетей. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с представителями государственного и частного сектора по продвижению зеленых, инклюзивных и устойчивых проектов, направленных на устранение серьезных вызовов нашего времени, а именно: восстановление после пандемии Covid-19 и изменение климата», – отметил Хусейн Озхан.

Хусейн Озхан гражданин Турции. Он имеет степень бакалавра экономики и математики Макалестерского колледжа (Миннесота, США), магистра международного торгового финансирования и кандидата на степень доктора наук Едитепского университета (Турция).

Работает в ЕБРР с 2011 года. Занимал разные должности в отделе инфраструктуры банка до того, как возглавил Офис ЕБРР в Анкаре и стал заместителем главы банка по Турции. В недавнем прошлом работал советником вице-президента по банковским операциям.

К настоящему времени банк инвестировал в экономику Казахстана более 8,4 млрд долларов в рамках 290 проектов.

Фото: vlast.kz

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