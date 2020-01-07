«Холодное сердце-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2» заработал в прокате $1,325 млрд, став самым кассовым в истории мирового кинематографа. Об этом пишет портал Boxofficemojo.

Мультфильм «Холодное сердце-2», созданный киностудией Walt Disney, был выпущен в прокат в ноябре 2019 года. При этом предыдущим рекордсменом по сборам среди мультфильмов была первая часть «Холодного сердца», которая вышла в 2013 году и заработала в прокате $1,281 млрд.