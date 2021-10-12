HeadHunter раздаcт сотрудникам 6% акций на $150 млн

Крупнейший в России рекрутинговый сервис HeadHunter запустил программу обратного выкупа акций. Она продлится с 11 октября 2021 года до 10 августа 2022 года, либо более ранней даты, пишет Forbes.

Компания собирается выкупить у акционеров бумаги, торгующиеся на Nasdaq, на сумму до 3 млрд руб. Главная цель байбэка — финансирование долгосрочных программ стимулирования сотрудников.

В новую программу попадут 50% сотрудников компании. Она реализована в форме RSU (Restricted Stock Units) и дает участникам право бесплатно получить определенное количество акций компании.

Суммарно HeadHunter выплатит сотрудникам в виде вознаграждения 6% акции компании. Это соответствует $150 млн, или около 11 млрд руб. (на 30 сентября 2021 года): участники смогут получить бумаги в течение четырех лет, начиная с июля 2022 года.

Фото: 1pirme.ru